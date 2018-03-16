Масштабный план по борьбе с дезинформацией на 244 страницы разработал Евросоюз.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Доклад о том, как бороться с заведомо лживой информацией, подготовили 39 специалистов, работавших над своими предложениями в течение 10 недель. Рекомендации представила комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Для начала эксперты предложили отказаться от термина "фейковые новости", которым, как написано в тексте доклада, "злоупотребляют некоторые могущественные политики" - прозрачный намек на президента США Дональда Трампа.

Вместо этого в докладе предлагается говорить о "дезинформации", под которой понимается неверная, ошибочная информация, которая распространяется с целью получить ту или иную выгоду.

Группа экспертов разработала для Еврокомиссии своего рода кодекс, в котором сформулирован ряд принципов и рекомендаций. Основные идеи сводятся к следующему:

увеличить помощь и финансирование для независимых фактчекинговых организаций и тех, кто занимается медиакритикой и повышением медиаграмотности;

крупные платформы, такие как Facebook, Google, Twitter, должны сделать более видимой информацию, заслуживающую доверия;

эксперты рекомендовали таким платформам делиться информацией со СМИ о своих поисковых и рейтинговых алгоритмах, чтобы журналисты лучше понимали, какие алгоритмы в социальных сетях способствуют повышению рейтинга тех или иных новостей;

улучшить взаимодействие социальных сетей с независимыми СМИ, и фактчекинговыми организациями, чтобы более эффективно следить за потоками новостей и проводить быструю проверку, чтобы вовремя предотвращать распространение дезинформации;

создать Европейские центры исследования дезинформации и укрепить связи между отдельными активистами, которые занимаются фактчекингом в различных странах;

ввести курсы медиаграмотности в школах.

В докладе есть оригинальное решение того, как пользователю отличить истинную популярность той или иной статьи от искусственно созданной: предоставлять информацию о том, получал ли кто-то из популярных блогеров плату за распространение этой статьи или использовались ли боты ради популяризации контента. В докладе, правда, не объясняется, как технически это можно реализовать.

Эксперты задумались и над тем, как обеспечить большую прозрачность, когда дело доходит до выяснения, кто стоит за тем или иным источником распространения информации. Их рекомендация - принудить все цифровые масс-медиа сообщать данные о том, кто владеет сайтом и сделать так, чтобы социальные сети тоже отображали эту информацию. Этот же принцип должен касаться любого оплаченного материала.

Эксперты, отобранные Еврокомиссией, сделали ряд предложений, которые можно расценивать и как попытку защитить мейнстримовые СМИ. В частности, в докладе предлагается "облегчить нахождение качественных и заслуживающих доверия новостей в цифровом окружающем пространстве". Внутренние алгоритмы соцсетей должны, по идее экспертов, выше позиционировать вызывающие доверие сообщения СМИ. Кто будет определять, какие СМИ заслуживают доверия, а какие - нет, не уточняется.

Новые предложения Еврокомиссия намеревается протестировать уже в ближайшие месяцы, чтобы с учетом практики применить их на выборах в странах ЕС, которые предстоят в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook тестирует новую функцию распознавания лиц, которая поможет искать фейки и воров.

Также фейковые новости распространяются в Twitter быстрее, чем правдивые - ученые.