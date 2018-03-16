На международном книжном салоне, который проходит в Париже президенту Франции Эммануэлю Макрону и его супруге презентовали книгу рассказов украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в заключении в России.

Об этом посольство Украины во Франции сообщило на своей странице в Facebook.

"Во время Парижского книжного салона Президенту Э. Макрону была передана книга рассказов Олега Сенцова во французском переводе", - говорится в сообщении посольства.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Напомним, что украинского журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова собираются обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных к 13 и 14 годам тюрьмы.

Как сообщала "Страна", Порошенко готов обменять российских военных на журналиста Сущенко.