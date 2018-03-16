Забастовка персонала штаб-квартиры в Женеве стала причиной отмены заседания Совета ООН по правам человека, передает агентство АР.

Руководство структуры, координирующей работу персонала, призвало сотрудников не выходить в пятницу на работу. Днем ранее 90% сотрудников (это 1160 человек), принявших участие в голосовании, высказались за забастовку.

Сотрудники недовольны планами по снижению зарплаты, которые озвучило Комиссия по международной гражданской службе. Также, по их словам, им ухудшают условия труда из-за мер жесткой экономии.

Официальный представитель отделения ООН Алессандра Веллуччи сообщила, что забастовка пройдет один день. По ее данным, состоится, как и было запланировано, традиционный пятничный брифинг для прессы и еженедельное заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Барселоны секьюрити возобновили забастовку.

Также тысячи жителей столицы Польши вышли на улицы, требуя отменить запрет на аборты.