В Украине появились жертвы хакерской группы "LizardSquad" (Команда ящеров- Прим.Ред.).

Об этом пишет пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

В ведомстве уточняют, что от мошенников пострадали финансовые учреждения государственного и частного сектора, транспортные компаниии, государственные предприятия и провайдеры доступа к сети интернет.

Жертвам, от имени так называемой "LizardSquad", на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их учреждение/предприятие/компанию выбрали для последующей DDoS-атаки.

Отмечается, что эта атака значительно повлияет на функционирование учреждения/предприятия/компании, а возможно, даже заблокирует его работу. Для того чтобы избежать таких последствий, пострадавшие должны заплатить хакерам 3 BTC (биткойна - Прим. Ред.). В случае неуплаты комиссия будет увеличена на 5 BTC за каждый день, который прошел без оплаты.

В настоящее время работники Департамента киберполиции сопровождают ряд уголовных производств, в рамках которых проводятся следственные (розыскные) мероприятия, направленные на установление группы неизвестных лиц, которые сами себя называют хакерской группой LizardSquad.

Специалисты Департамента киберполиции обращают внимание пользователей, что оплата за, так сказать, "протекцию от атак" не предоставляет полноценной защиты и 100% вероятности избежать хакерской атаки. Уплата этих средств только финансирует дальнейшую противоправную деятельность злоумышленников и подтверждает правильность выбранной ими схемы шантажа.

Кроме того, отдельным аспектом, который усиливает эффект таких писем является то, что в последнее время наблюдается значительное увеличение количества случаев использования нового вектора кибератаки - использование протокола Memcached. Уже есть подтвержденные факты использования хакерами уязвимых сервисов Memcached для проведения ряда DDoS-атак, включая массированную атаку на сайт Github и крупнейшую в мире DDoS-атаку (мощностью примерно 1,7 Тбит/с) на американскую фирму.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские кибермошенники "обчистили" мировой сервис логистики DHL на 1,5 млн евро.

Также киберполиция расследует кражу 700 биткоинов с помощью шпионских программ.

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