Курс криптовалют. Биткоин немного подорожал после падения
В пятницу, 16 марта, курс биткоин немного подорожал после обвала - теперь за него дают до $8 294.
Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.
В рост пошли и другие криптовалюты, которые немного прибавили в цене.
Bitcoin Cash подорожал до $924.
Ethereum немного подорожал за сутки до $610.
Ripple также прибавил в цене - $0,7.
Litecoin подорожал до $163.
Фото: coinmarketcap.com
Напомним, что 14 марта криптовалюта биткоин за сутки подешевела на 3,18% и на 15.00 по и киевскому времени стоит $8 760,34.
Как сообщала "Страна", в ночь на 9 марта биткоин за два дня упал на $2 000 и откатился до месячного минимума.
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