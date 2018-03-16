В пятницу, 16 марта, курс биткоин немного подорожал после обвала - теперь за него дают до $8 294.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

В рост пошли и другие криптовалюты, которые немного прибавили в цене.

Bitcoin Cash подорожал до $924.

Ethereum немного подорожал за сутки до $610.

Ripple также прибавил в цене - $0,7.

Litecoin подорожал до $163.

Фото: coinmarketcap.com

Напомним, что 14 марта криптовалюта биткоин за сутки подешевела на 3,18% и на 15.00 по и киевскому времени стоит $8 760,34.

Как сообщала "Страна", в ночь на 9 марта биткоин за два дня упал на $2 000 и откатился до месячного минимума.