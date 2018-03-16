Представитель Европейского Союза в ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Евросоюз не признает президентские выборы в России на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Европейский Союз не признает проведения выборов Россией на территории крымского полуострова", - сказал представитель ЕС в ходе специального заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму.

Жоао Вале де Алмейда также заверил, что Европейский Союз, как и раньше, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что антироссийские санкции сохранятся, пока Украине не вернут Крым.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет санкции против организаторов российских выборов в Крыму.