После смерти уличного торговца из Африки в Мадриде вспыхнули массовые беспорядки
В Мадриде прошли массовые беспорядки после гибели уличного торговца, который был выходцем из Сенегала.
Об этом сообщает Pais.
В полиции утверждают, что 35-летний Маме Мбаге умер в результате сердечной недостаточности. Однако очевидцы заявляют, что его гибель наступила в результате погони. Торговец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.
В районе, где жил выходец из Африки собралось около 200 протестующих, затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы. Собравшиеся выкрикивали, что полицейские - убийцы и громили автобусные остановки, банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили.
По данным СМИ, есть пострадавшие среди полицейский и участников волнений.
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