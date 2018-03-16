В Мадриде прошли массовые беспорядки после гибели уличного торговца, который был выходцем из Сенегала.

Об этом сообщает Pais.

В полиции утверждают, что 35-летний Маме Мбаге умер в результате сердечной недостаточности. Однако очевидцы заявляют, что его гибель наступила в результате погони. Торговец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

В районе, где жил выходец из Африки собралось около 200 протестующих, затем беспорядки перекинулись на близлежащие кварталы. Собравшиеся выкрикивали, что полицейские - убийцы и громили автобусные остановки, банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили.

По данным СМИ, есть пострадавшие среди полицейский и участников волнений.

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