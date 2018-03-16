В Волынской области задержали 15 человек по подозрению в массовых хищениях топлива из нефтепроводов.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции на своей странице в Facebook.

По данным полиции, группа из 25 человек занималась хищениями на территории Волынской и Львовской областей. С начала месяца они похитили более 160 тыс. литров дизельного топлива, причинив ущерб в размере 4 млн гривен.

Подозреваемые осуществили "врезку" и в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов "Дружба". А чтобы скрыть преступление, банда проложила свой собственный трубопровод длиной 6 км и вывела его на территорию частного дома.

Для хранения похищенных продуктов использовали нежилые помещения.

По результатам обысков правоохранители изъяли 60 тыс. литров похищенного дизельного топлива, 5 тыс. долларов, 2 тыс. евро и более 20 тыс. гривен. А также оружие, спецтехнику и оборудование.

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 292 (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия.

Фото: facebook.com

Напомним, что правоохранители раскрыли масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях страны. Они обнаружили врезы в трубопроводы, откуда воры цистернами качали нефть.

Как сообщала "Страна", пограничники Украины и Молдовы на границе между странами обнаружили нелегальный спиртопровод.