В пятницу, 16 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем евро и доллар прибавили в цене четверть гривны.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллара подорожал на 26 копеек - до 26,27 грн.

Евро стал дороже на 25 копеек - до 32,42 грн.

Российский рубль прибавил в цене 4 копейки - до 0,460 грн.

Напомним, что в Украине третий день подряд наблюдалось активное подорожание доллара: 15 марта его курс на межбанке потяжелел на 14 копеек (41 — со вторника), а к вечеру зафиксировался в рамках 26,27-26,31 грн/$.

Как сообщала "Страна", 15 марта Верховная Рада назначила главой Нацбанка Якова Смолия, который де-факто руководил ведомством с момента отпуска Валерии Гонтаревой весной 2017 года. Кандидатуру Смолия внес президент Петр Порошенко.