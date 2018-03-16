В Киеве ночью водитель автомобиля был травмирован после того, как машина слетела с дороги и упала в котлован.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе города. Водитель Nissan слетел с дороги и попал прямо в котлован. Он был госпитализирован с травмой ноги. На месте работали патрульные.

Отмечается, что это не первое ДТП на данном участке дороги.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что на Оболони в жуткой аварии BMW сделал сальто и раздавил выпавшего водителя. Автомобиль BMW 5 двигался по улице Героев Сталинграда в направлении проспекта Степана Бандеры.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Теремках гражданин Нидерландов завис на мосту на легковом автомобиле.