На Оболони авто слетело с дороги в котлован
В Киеве ночью водитель автомобиля был травмирован после того, как машина слетела с дороги и упала в котлован.
Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе города. Водитель Nissan слетел с дороги и попал прямо в котлован. Он был госпитализирован с травмой ноги. На месте работали патрульные.
Отмечается, что это не первое ДТП на данном участке дороги.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, что на Оболони в жуткой аварии BMW сделал сальто и раздавил выпавшего водителя. Автомобиль BMW 5 двигался по улице Героев Сталинграда в направлении проспекта Степана Бандеры.
Как сообщала "Страна", в Киеве на Теремках гражданин Нидерландов завис на мосту на легковом автомобиле.
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