В Техасе появилась постройка, созданная при помощи 3D-принтера, которая может дать надежду на собственное жилье малообеспеченным людям. Дом был представлен на Юго-западном фестивале технологий в Остине.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Это экспериментальное здание появилось в результате сотрудничества строительной фирмы Icon и благотворительной организации New Story.

Как и при мелкомасштабной 3D-печати, принтер работает путем медленной подачи материала, укладывая его слой за слоем. В данном случае это строительный раствор, похожий на бетон.

Для трехмерной печати дома общей площадью 650 кв. футов (около 60 кв. м) потребовался бетон примерно на 10 тысяч долларов. На сам процесс создания постройки ушло двое суток.

В будущем компании намерены снизить стоимость постройки за счет серийного производства - тогда бетон, например, можно будет закупать большими партиями по оптовым ценам, - а также за счет доработки 3D-принтера.

Время постройки тоже планируется уменьшить - в идеале его хотят довести до 12 или хотя бы 24 часов.

Фото: New Story

Напомним, что в Китае, в городе Циндао открылась выставка, на которой были представлены копии гигантских статуй Будды высотой 10 и 6 метров, напечатанных на 3D-принтере.

Как сообщала "Страна", американские школьники напечатали на 3D-принтере протез для хромой утки.