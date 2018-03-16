Нардеп Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке госпереворота, заявила, что готова отдать "звезду Героя Украины" Петру Порошенко.

Об этом она сказала в эфире передачи "Право на владу" на +1+1".

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему конечно отдала. Проблема в том, что попасть к президенту не так легко и не каждый народный депутат туда вхож", - сказала нардеп.

Она также отметила, что сейчас в Украине происходит стихийная акция, когда бывшие участники АТО возвращают властям свои награды.

Ранее "Страна" рассказала о фабуле обвинений против Савченко. Как утверждает СБУ, нардеп вела переговоры с военными и с Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению президента. По мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры.

Как сообщала "Страна", ГПУ внесла представление на снятие неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест с народного депутата (внефракционная) Надежды Савченко.