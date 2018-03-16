Нервно-паралитическое вещество, которым в Великобритании был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль, могли поместить в чемодан его дочери Юлии до ее вылета из Москвы в Лондон.

Об этом пишет британская The Telegraph.

Британские спецслужбы прорабатывают версию, которая не исключает, что отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды, косметика или подарок, которые позже оказались в доме Скрипаля в Солсбери.

По данным СМИ, контртеррористическая полиция и MI5 больше не придерживаются версии о том, что отравители прилетели в Великобританию и сами провезли отравляющее вещество. Вместо этого они считают, что яд могли подложить в багаж Юлии Скрипаль.

Она прибыла в Великобританию из России 3 марта. На следующий день вместе с отцом она пошла в торговый центр, где им и стало плохо.

Фото: telegraph.co.uk

Напомним, что Великобритания, США, Франция и ФРГ выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов.