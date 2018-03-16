Сын президента США Дональд Трамп-младший разводится с женой после 12 лет брака.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В совместном заявлении супругов, обнародованном 15 марта, говорится, что после 12 лет брака они решили пойти разными путями, но при этом продолжают испытывать огромное уважение друг к другу.

"У нас есть пятеро прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом", – сообщили Дональд и Ванесса.

Документы на развод подала жена старшего сына президента США, бывшая модель. В Белом доме не дают комментарии по этому поводу.

Дональд и Ванесса поженились в ноябре 2005 года.

Фото: google.com.ua

Напомним, что иск против президента США Дональда Трампа подала в суд порнозвезда Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Stormy Daniels.

Как сообщала "Страна", юристы Трампа уже выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, которая обвинила адвокатов президента США в запугивании и давлении.