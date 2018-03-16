В пятницу, 16 марта, в Украине начнет холодать: днем температура местами опустится ниже нуля. Синоптики обещают осадки в виде дождя и снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе обещают снег во Львовской и Ровенской областях. В остальных областях региона - дождь. Днем от 0 до +10.

На севере небольшой снег. Днем 0...-3.

В центре - мокрый снег. Днем +2...+7.

На востоке пасмурная погода без осадков. Днем +4...+7.

На юге сегодня обещают небольшой дождь. Дневная температура +6...+9.

В Киеве 16 марта небольшой снег. Днем -1...-3.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве, на 17-18 марта синоптики обещали похолодание до -6...-7 днем.

Как сообщала "Страна", в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин.