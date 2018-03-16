С пятницы в Украине похолодает и пойдет снег
В пятницу, 16 марта, в Украине начнет холодать: днем температура местами опустится ниже нуля. Синоптики обещают осадки в виде дождя и снега.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе обещают снег во Львовской и Ровенской областях. В остальных областях региона - дождь. Днем от 0 до +10.
На севере небольшой снег. Днем 0...-3.
В центре - мокрый снег. Днем +2...+7.
На востоке пасмурная погода без осадков. Днем +4...+7.
На юге сегодня обещают небольшой дождь. Дневная температура +6...+9.
В Киеве 16 марта небольшой снег. Днем -1...-3.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве, на 17-18 марта синоптики обещали похолодание до -6...-7 днем.
Как сообщала "Страна", в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин.
Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!