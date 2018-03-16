В Броварах (Киевской области) в одном из заведений района "Порошинка" произошло ограбление мужчины. Злоумышленник вытащил из его кармана кошелек и скрылся.

Видео ограбления опубликовали в Facebook-сообществе "МОЇ БРОВАРИ".

"Его знает вся наша полиция, это не один случай. Он ходит себе по базару Нива и делает тоже самое. А еще ездит вечером по автобусам и вытягивает телефоны. Еще может и с ножиком. А полиция молчит", - отметила одна из комментаторов.

"Это чудовище и в маршрутках промышляет. Как-то у меня пытался тащить из сумки телефон, но я заметила. Бежал потом далеко.", - добавила еще одна девушка.

Также одна из пользователей, сообщила, что "он на Варусе на Гагарина, каждый день, работает".

Видео: facebook.com/rtaranenko

Как сообщала "Страна", квартирного вора под Кемерово нашли по цепочке следов, оставленных на снегу.

"Прибыв на место преступления, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшего, разбив окно. Под ним стражи порядка обнаружили следы, оставленные вором. Полицейские прошли по ним до дома на соседней улице и в результате задержали подозреваемого", - сообщили в российском МВД.

Напомним, что появилось видео взлома офиса в Киеве, где вор попал на камеру наблюдения.