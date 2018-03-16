Юрий Крысин, обвиняемый в смерти журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и организации титушек - имеет "покровителей" среди "силовиков".

Об этом заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской, передает "Громадське".

Он пояснил, что об этом свидетельствуют документы, которые нашли при обыске в машине Крысина.

"Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки - документы, являющиеся результатом или оперативно-розыскной деятельности, или исполнением поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может эту следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него связей таких серьезных с правоохранительными органами", - рассказал Донской.

Кроме того, он рассказал, что следствие знает о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что да, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали к сожалению разглашать не могу", - сказал Донской.

Он добавил, что сейчас "покровители" Крысина боятся обнародования той информации, которую он о них знает.

Издание отмечает, ссылаясь на представленные в суд документы, что Крысин работает директором по развитию компании "Пятый регион".

Сотрудники этой фирмы ранее привлекались к охране фирмы "Авант-Банк". В 2012-2013 годах его председателем правления был Алексей Савченко.

Мы писали о том, почему участнику убийства журналиста Веремия дали всего лишь условный срок.

Как сообщала "Страна", НАБУ пришло с обыском к судье, который дал условный срок Крысину. По словам источника, обыск у Линника проводился в рамках проверки информации о вероятном незаконном обогащении.