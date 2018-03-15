Спасатели призывают людей в Украине воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать опасную гидрологическую ситуацию на водоемах.

Об этом утром в среду, 15 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности. В частности, чудом удалось избежать беды нескольким отчаянным людям, которые не рассчитали собственных сил и вышли порыбачить на ненадежный лед… В обоих случаях решающим фактором стали своевременные сообщения в Службу спасения. Однако в период оттепели очень опасно испытывать судьбу и так бессмысленно рисковать жизнью", - сообщили спасатели

Как сообщала "Страна", мужчина не смог спасти двух девушек, которые погибли при попытке переплыть Южный Буг.

По предварительной информации, первая девушка утонула, а вторая умерла от переохлаждения.

Напомним, что за 8 месяцев 2017 года в Украине с начала года утонули полтысячи человек.