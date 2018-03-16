Африканский учитель Ричард Акото, которому приходилось мелом рисовать интерфейсы компьютерных программ, чтобы преподавать детям в Гане информатику, стал чрезвычайно популярен в Сети и получил неожиданный подарок.

Фото: qz.com/

Учитель работает в начальной школе в ганской деревне, где нет ни одного компьютера, но все равно старается подготовить учеников к национальному экзамену по информатике, передает Quartz.

После того, как снимки с уроков Акото разошлись по издания и социальным сетям, многие вызвались помочь учителю. Интернет-пользователи выразили готовность перечислить ему деньги на покупку техники, а позже на ситуацию обратила внимание компания Microsoft, которая пообещала подарить компьютер.

Сам Акото поблагодарил Microsoft, но отметил, что один компьютер мало что изменит - для полноценного обучения деревенским детям нужно по крайней мере несколько десятков устройств.

На днях помочь сельскому учителю вызвалась еще одна компания - компьютерная школа NIIT. Так ученикам Акото подарили сразу пять компьютеров, а сам он получил личный ноутбук.

Фото: qz.com

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