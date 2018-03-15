Верховная Рада назначила новый состав Счетной палаты. За соответствующее решение проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, сообщают "Украинские Новости".

Сначала парламент провел рейтинговое голосование по 22 кандидатурам, рекомендованным комитетом по вопросам бюджета.

По его итогам, были отобраны 9 кандидатур на должности членов Счетной палаты, которых Рада утвердила отдельным голосованием:

Валерий Пацкан (фракция "Блок Петра Порошенко"); Действующий член палаты Василий Невидомый; Действующий член палаты Александр Яременко; Помощник-консультант депутата от фракции "Народный фронт" Олега Кришина Виктор Богун; Доцент Львовского университета бизнеса и права Андрей Дидык; Главный консультант секретариата комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Иванова; Проректор Национального авиационного университета Андрей Майснер; Сотрудник департамента Счетной палаты Цезарь Григорьевич Огонь; Начальник отдела внутреннего аудита Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Яремчук.

Как сообщала "Страна", Рада смогла назначить главу НБУ, Омбудсмена, руководителя Счетной палаты и что это значит для страны.

Мы писали, что в Раду вместо Пацкана и Денисовой зайдут Роман Зварыч и Михаил Побочих.

Ранее Рада сняла депутатские полномочия с Валерия Пацкана, возглавившего Счетную палату.