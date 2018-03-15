Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием Нестора Шуфрича-младшего, сына народного депутата из партии "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича.

Как сообщает "Радио Свобода", таким образом суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры Киева.

Полный текст решения должны объявить 21 марта.

Напомним, 26 августа вечером в Киеве произошло ДТП с участием 26 августа 2017 года автомобиль "Бентли", за рулем которого находился сын депутата Нестора Шуфрича, на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего с травмами "скорая" доставила в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы предплечья и голени. Действия Шуфрича-младшего квалифицировали по статье о «нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкие телесные повреждения".

Также известно, что пострадавший в ДТП с сыном Шуфрича идет на поправку.

В декабре 2017 года суд назначил Шуфричу-младшему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год. Как сообщал адвокат пострадавшего Вячеслав Лысенко, между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате чего пострадавшему Алексею Мельниченко выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривень.