Популярные средства лечения простуды и гриппа у детей на самом деле не имеют эффективности.

Об этом рассказал семейный врач Вадим Вус, советы которого опубликовало Министерство здравоохранения.

"Небулайзерная, ингаляционная терапия может быть опасной для маленьких детей, так как приводит к увеличению объема слизи в дыхательных путях. Кроме того, комбинированные растительные смеси (эвкалипт, ротокан т.д.), которые очень любят бабушки, могут спровоцировать аллергическую реакцию и таким образом затруднить дыхание. Полезнее контролировать влажность воздуха в комнате на уровне 70% плюс-минус 10% с помощью гигрометра", - говорит семейный врач Вадим Вус.

Небулайзеры используют под контролем врача при бронхиальной астме, заболеваниях нижних дыхательных путей. Однако при простуде или гриппе их использовать нецелесообразно.

Сиропы от кашля могут быть вредными для детей до 4 лет, потому что также, как и ингаляции могут обусловить избыточное образование слизи в дыхательных путях.

А так называемые "комбинированные лекарства от простуды" облегчают симптомы у взрослых, однако запрещены для детей младшего возраста. Применение их при лечении детей, по словам врача, может привести к таким побочным эффектам, как помрачение сознания, учащенное сердцебиение, повышение давления.

Также не влияют на вирусную инфекцию антибиотики. Грипп и ОРВИ - это вирусные заболевания. В результате осложнений гриппа может возникнуть бактериальная инфекция. Только в таких случаях врач назначает антибиотики. Зато частое использование антибиотиков может привести к нечувствительности бактерий к этим лекарствам в будущем.

Кроме того, при гриппе и ОРВИ не имеет смысла "лечиться" иммуномодуляторами и интерферонами, поскольку их эффективность при лечении гриппа не доказана. Эти препараты используют для лечения других заболеваний.

Гомеопатические препараты вообще не имеют никакого действия, а противовирусные при легком течении болезни не применяются.

"Единственные противовирусные с хотя и с низкой, но доказанной эффективностью - это озельтамивир и занамивир. Однако они назначаются врачом в случаях осложнений гриппа, появления опасных признаков или когда грипп диагностируют у людей из групп риска в первые 2 суток заболевания", - говорит врач.

Опасные признаки гриппа это цианоз; одышка; геморрагическая сыпь; кровохарканье; многократная рвота и/или диарея; боль за грудиной; гипотензия; брадикардия, аритмия; нарушение сознания; судороги, возбуждение. "Если у вас есть любой из этих симптомов - немедленно звоните 103", - отметили в Минздраве.

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