На новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) установили герметичную мембрану. Она должна обеспечить радиационную безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"На НБК установлено герметичную мембрану, являющуюся ключевым этапом на пути введения его в эксплуатацию В местах примыкания восточной торцевой стены Арки к существующим конструкциям блока В главного корпуса второй очереди ЧАЭС завершилось установление герметичной мембраны. Она создала барьер, что сделает невозможным вынесение радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам председателя ГАЗО Виталия Петрука, благодаря установлению данной мембраны будет обеспечена радиационная безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет, что является основной функцией НБК.

Крепления мембраны на конструкции блока "В" осуществляется с помощью специальных металлических анкеров герметизации.

Всего, по данным агентства, выполнено 60 отверстий диаметром 400 мм с толщиной сверления плит перекрытия от 600 мм до 900 мм.

Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Как сообщала "Страна", новое хранилище ядерного топлива в Чернобыле обещают запустить уже в 2018 году. В сентябре 2007 года был подписан контракт между американской компанией Holtec International и госпредприятием "ЧАЭС" на строительство ХОЯТ-2 (хранилища для отработавшего топлива сухого типа).

Ранее мы писали о том, что в Чернобыле задержали сталкеров, которые залезли на радиоактивный могильник.