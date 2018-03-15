"Динамо" вылетело из Лиги Европы, пропустив два мяча в игре с "Лацио" дома
Столичное "Динамо" проиграло римскому "Лацио" на своем поле со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыло из второго по значимости европейского клубного турнира.
После обнадеживающей ничьей 2:2, добытой неделю назад в Риме, киевляне уступили итальянцам на своем поле, пропустив по голу после розыгрышей угловых в каждом из таймов.
В первой 45-минутке голкипер "Динамо" ошибся на выходе и на 23-й минуте Лукас Лейва отправил мяч в сетку, а во втором игровом отрезке отличился уже де Врей, который вколотил мяч в сетку после скидки Луиса Филипе на 83-й минуте.
Ранее стало известно, что Хацкевич призвал футболистов выжать из себя все и даже больше.
"Страна" вела текстовый онлайн репортаж матча в Киеве.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!