В пятницу, 16 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - дождь и мокрый снег.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

"16 марта погода в Украине будет следующей: ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), в западных областях днем умеренные осадки", - говорится в сообщении.

На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-западный (в восточной части северо-восточный), 5-10 м/сек.

Температура в северных областях ночью 3-8°, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в южной части, на Прикарпатье и Закарпатье 6-11° тепла.

В Киеве ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -3.-5°, днем -1..-3°.

Фото: meteo.gov.ua

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 16 марта температура воздуха сначала снизится в северных областях - Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская области: "Там завтра днем не выше 0-4 градусов мороза!"

В целом в Украине ожидается 0-4 тепла, на Западе и Юге еще до +5+10 градусов, написала она в Facebook.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Осадки предполагаются в большинстве областей: дождь, на севере - снег и мокрый снег.

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