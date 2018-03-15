В четверг, 15 марта прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения - повлекшему гибель людей, 21-летнему водителю.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Ему грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Установлено, что ночью 11 марта двигаясь по ул. Балковской, автомобиль "Toyota Camry" на скорости при заносе выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний мужчина и 28-летняя женщина скончались на месте от полученных травм", - говорится в опубликованном сообщении.

Также прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством о заключении подозреваемого водителя под стражу.

Как сообщала "Страна", под Одессой два волкодава растерзали пенсионерку. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая приглядывала за домом в Санжейке. Когда она вышла во двор, две соседские собаки напали на нее.

Отметим, что в Харькове начался суд над полицейским, убившим семью в ДТП на патрульной машине.