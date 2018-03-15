В корпорации Google разрабатывают систему выдачи при поиске пользователю - только одного варианта. В данный момент разработчики уже тестируют некоторые варианты нового поисковика.

Об этом сообщает Vista News.

По словам сотрудников Google, пользователи чаще всего задают запросы, которые предусматривают только один вариант ответа.

О дате презентации нового поисковика пока не сообщается.

В настоящее время поисковая система устроена так, что если человек и хочет узнать что-то более конкретно, то ему автоматика выдаст множество вариантов ответа. Это просто выводит некоторых граждан из себя, они жалуются, что Google не может удовлетворить их желания.

Учитывая все преимущества и недостатки, разработчики Google создали новый поисковик.

Как сообщала "Страна", Google запретит рекламировать криптовалюту. Также отмечается, что они могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

Напомним, что Приватбанк предупреждает о новом мошенническом приложении в Google Play.