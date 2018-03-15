В Кабинете министров утвердили перечень рейтингов университетов для определения особой категории претендующих на трудоустройство в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом говорится в распоряжении правительства №154-р от 14 марта, передают Украинские новости.

В этот перечень вошли участники 3 мировых рейтингов университетов: академический рейтинг университетов мира, также известный как "Шанхайский рейтинг" (Academic Ranking of World Universities (ARWU)), рейтинг университетов мира по версии "Таймс" (Times Higher Education World University Rankings) и рейтинг университетов мира "Кью Эс" (QS World University Rankings).

Рейтинг определен путем системного анализа ведущих международных рейтинговых систем по признакам лучшей пригодности измерять высокий университетский потенциал.

Решение Кабмина принято в соответствии с законом "О занятости населения".

Так, особыми категориями иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на трудоустройство в Украине и для которых разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства выдается на срок до 3 лет, являются, в частности выпускники университетов, входящих в первую сотню в мировых рейтингах университетов, перечень которых определяет Кабмин.

Как сообщала "Страна", у Кличко объяснили, куда пойдут учиться дети из закрывшегося физмат лицея. Их частично переведут в здание средней общеобразовательной школы №26, а также в специализированную школу №159.

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