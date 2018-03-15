Названа предварительная причина смерти всемирно известного физика Стивена Хокинга. Причиной смерти легендарного физика стало осложнение бокового амиотрофического склероза, передает The Huffington Post.

По данным издания, Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием". Эту болезнь диагностировали у ученого в 1963 году.

В то же время дети Хокинга отказались комментировать обстоятельства его смерти, попросив время на прощание с отцом.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будет оставаться с нами на много лет", - говорится в заявлении семьи Хокинга.

Ранее "Страна" писала, что именно открыл всемирно известный физик.

Мы писали, что Хокинг предсказал гибель человечества к 2600 году.

Также ранее Стивен Хокинг рассказал, что происходило до Большого взрыва.