Между народными депутатами Вадимом Ивченко (фракция ВО "Батькивщина") и Алексеем Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") произошла стычка в коридоре редакции "5 канала", сообщил народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Только что в студии "5 канала" произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

Он также разместил на своей странице в соцсети видеозапись стычки между двумя нардепами.

Геращенко отметил, что конфликт между парламентариями начался в студии и продолжился в коридоре.

"Я вызвал полицию для оформления протокола", - добавил он.

Видео: facebook.com

Ранее в этот день Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Ранее мы писали, что прокуроры придумали, как обойти "похоронную поправку" Лозового.

Мы писали, что депутаты решили разобраться в сотнях изменений Уголовного кодекса, которые сами и вносили.