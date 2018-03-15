Народного артиста СССР, режиссера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Его могила находится на Центральной аллее рядом с местами упокоения народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова.

Ранее журналисты назвали причину смерти Олега Табакова.

Табакова госпитализировали в конце ноября 2017 года, тогда сообщалось, что у него пневмония. Однако затем состояние его здоровья сильно ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Большую часть времени в больнице Табаков проводил в состоянии искусственной комы. Он умер 12 марта 2018 года.

Как сообщала "Страна", церемония прощание с Олегом Табаковым состоялась в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был.

Отметим, что президент России Путин приехал попрощаться с Олегом Табаковым.