Появилось видео взлома офиса в Киеве, где вор попал на камеру наблюдения
В Киеве произошло ограбление офиса. Его сотрудники просят помочь с установлением личности подозреваемого.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Человек на видео взломал дверь нашего офиса, скорее всего фомкой, и частично обчистил его. Может, кому знакома эта личность? Помогите, пожалуйста", - указано в опубликованном сообщении.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", вежливого грабителя, который угощал кассиров шоколадом, посадили в Киеве на 8 лет. Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составил более 2 млн грн.
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