В Киеве произошло ограбление офиса. Его сотрудники просят помочь с установлением личности подозреваемого.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Человек на видео взломал дверь нашего офиса, скорее всего фомкой, и частично обчистил его. Может, кому знакома эта личность? Помогите, пожалуйста", - указано в опубликованном сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", вежливого грабителя, который угощал кассиров шоколадом, посадили в Киеве на 8 лет. Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составил более 2 млн грн.

Напомним, что в Киеве лжепочтальоны избили пенсионерку и забрали $5 тысяч.

Пожилая женщина получила многочисленные травмы: черепно-мозговую травму, сломанный нос, ушибы лица, грудной клетки и легких, у нее сломаны ребра и выбиты зубы.