Опубликовано видео с места обрушения моста в Майами, где пострадали десятки людей
В Майами (штат Флорида, США) обрушился пешеходный мост. Уже известно о погибших и большом числе пострадавших.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WTVJ.
BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC— Ryan Saavedra
Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По данным телеканала, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.
На месте инцидента ведутся спасательные работы.
Как сообщала "Страна", в Майами врачи отказались спасать пациента из-за его татуировки на груди. Пациент поступил в больницу Флориды без сознания с сильным алкогольным отравлением.
Отметим, что в Польше в жутком ДТП погибли двое украинских заробитчан.