В Майами (штат Флорида, США) обрушился пешеходный мост. Уже известно о погибших и большом числе пострадавших.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WTVJ.

BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC — Ryan Saavedra

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. По данным телеканала, под рухнувшей конструкцией много автомобилей.

На месте инцидента ведутся спасательные работы.

Как сообщала "Страна", в Майами врачи отказались спасать пациента из-за его татуировки на груди. Пациент поступил в больницу Флориды без сознания с сильным алкогольным отравлением.

Отметим, что в Польше в жутком ДТП погибли двое украинских заробитчан.