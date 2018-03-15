Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело № 910/21160/16 о взыскании стоимости части имущества, пропорциональной доле в уставном капитале, при выходе из ООО, передает Лига. net.

Суд пришел к выводу, что согласно ч. 2 ст. 148 ГК участник, который выходит из ООО, имеет право получить стоимость части имущества, пропорциональную его доле в уставном капитале общества. Согласно ч. 1 ст. 54 Закона "О хозяйственных обществах" при выходе участника из общества ему выплачивается стоимость части имущества общества, пропорциональная его доле в уставном капитале. Выплата производится после утверждения отчета за год, в котором он вышел из общества, и в срок до 12 месяцев со дня выхода.

При рассмотрении этого дела хозяйственные суды не учли требования закона, обязывающие ответчика выплатить истцу стоимость части имущества в течение 12 месяцев со дня его выхода из общества, тогда как ни законом, ни уставом общества не предусмотрено обязательство ответчика произвести расчет с истцом ранее приведенного срока.

При этом ни на дату обращения истца с иском в этом деле, ни на дату решения спора 12-месячный срок выплаты не истек.

ВС разъяснил, что право на иск в лица возникает после нарушения ответчиком его права, то есть защите подлежит уже нарушенное право, а не то, которое может быть только нарушено в будущем и в отношении которого не известно, нарушено оно или нет. При таких обстоятельствах, вывод хозяйственных судов о наличии оснований для удовлетворения иска является необоснованным.

ВС отметил, что, хотя истец обратился в суд преждевременно, он может снова подать заявление по истечении 12 месяцев со дня выхода из общества.

Постановление по делу № 910/21160/16 было вынесено 28 февраля.

Как сообщала "Страна", ранее Верховная Рада приняла закон об ООО, который вступит в силу через три месяца со дня опубликования (кроме ряда норм).

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