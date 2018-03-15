Дзержинский районный суд г.Харькова назначил к слушанию по сути дело в отношении патрульного полицейского Александра Мамотюка, подозреваемому в смертельном ДТП в центре города в 2016 году.

"Суд, наконец, смог закончить подготовительное заседание (обвинительный акт был направлен в суд в конце декабря 2016 года) и назначил дело к слушанию по сути. Первое заседание назначено на 30 марта", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Мамотюка Олег Головков.

Напомним, что в результате ДТП, которое произошло 10 июля 2016 года около 4 утра, погибли два человека, еще пять пострадали. Патрульная Toyota Prius ехала по центральной улице - Сумской. На перекрестке с улицей Динамовская автомобиль копов столкнулся с Москвичом. При этом, по предварительным данным, последний двигался на зеленый сигнал.

От столкновения Москвич отбросило и он врезался в проезжавшую мимо машину Samand. В результате погибла семейная пара - пассажиры Москвича. Травмы разной степени тяжести получили еще 5 человек: водитель Москвича, двое патрульных, водитель и пассажир Samand.

13 июля 2016 года Червонозаводский райсуд Харькова избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в смертельном ДТП патрульного полицейского Александра Мамотюка в виде содержания под стражей без указания залога.

22 декабря 2016 года апелляционный суд смягчил меру пресечения Мамотюку, установив возможность внесения залога 110 тыс.грн.

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