В Киеве будут судить подозреваемого в убийстве мужчины, которое произошло в общежитии в декабре 2017 года.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, во время ссоры злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо: потерпевший упал на ступеньки и потерял сознание. На следующий день от полученных травм он скончался.

За это подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Трагедия произошла в декабре 2017 года на проспекте Науки в Голосеевском районе Киева.

Тогда от местных жителей в полицию поступило сообщение о том, что на ступеньках общежития они обнаружили избитого 42-летний львовянина. На следующий день он скончался в больнице.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины:

"Во время досудебного расследования мы установили, что к смертельному избиению причастен 40-летний житель Днепропетровской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей, разбойных нападений, краж. Кроме того, в отношении этого злоумышленника в августе 2017 года в один из судов Днепропетровской области было направлено обвинительное заключение за совершение умышленного телесного повреждения, которое привело к смерти", - рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции выяснили, что во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента в лицо. От полученных травм мужчина упал и потерял сознание, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

Правоохранители объявили ранее 40-летнего судимого мужчину в розыск и через несколько дней его задержали в Житомире.

"Сейчас досудебное расследование по данному факту завершено и обвинительный акт в отношении 40-летнего неоднократно судимого жителя Днепропетровской области направлен в суд. До вынесения судебного вердикта злоумышленник находится под стражей. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы", - добавил полицейский.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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