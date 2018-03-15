Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) во время интервью Натальей Влащенко в программе "Hard" ушла от прямого ответа по поводу того, было ли у нее оружие на заседании Верховной Рады.

"Есть закон о народных депутатах и очень много народных депутатов приходят в зал с наградным оружием, на которое имеют документы и разрешение... очень много депутатов занимаются законотворчеством, будучи вооруженными", - сказала она в эфире телеканала Newsone в четверг вечером.

"Депутата никто не имеет права обыскивать", - сказал Савченко.

В сессионном зале Надежда часто слышала характерные звуки перезарядки оружия, когда патрон досылают в патронник.

При этом она уклонилась от ответа на вопрос, приносила ли она сама в сессионный зал оружие.

"У меня с собой всегда есть то, что я считаю нужным с собой носить. Закон разрешает мне не разглашать и не показывать это", - сказала депутат.

Как сообщала "Страна", в Народном фронте и БПП придумали причину, по которой они вывели Савченко из зала Рады: "У нее был пистолет!".

Ранее мы показали, как нардепы "Народного фронта" вывели Савченко из сессионного зала.

Мы писали, что соцсети подшутили о "планах Савченко" взорвать Верховную Раду.