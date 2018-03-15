В магазине "Ашан" на ул. Берковецкой в Киеве девушки (около 16-17 лет) начали бегать по магазину и ломать витрины. На сделавших им замечания охранников напали парни, затем атаковавшие и приехавших полицейских.

Об этом передает Киев Оперативный со ссылкой на одного из своих читателей.

Полицейские попросили отпустить задержанных охранникам хулиганов, но те были слишком импульсивными и атаковали самих полицейских. После этого "ребята" были задержаны.

"Когда выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отражать друзей в полиции. Сейчас на месте уже 4 наряда патрульной полиции", - указано в опубликованном сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина получил пулю в ногу после замечания незнакомцам. Пострадавший рассказал, что вместе с знакомой шел по улице и услышал нецензурную брань в свою сторону со стороны незнакомцев.

Отметим, что в Одессе пьяные фанаты львовских "Карпат" напали на полицейских.

А во Львове нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки.