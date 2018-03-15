Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) во время интервью Натальей Влащенко в программе "Hard" сообщила, что она не готовится к "новому сроку" в Украине, имея ввиду тюремное заключение.

На вопрос ведущей, готова ли она к новому тюремному сроку, Надежда Савченко ответила, что: "Не будет никакого срока. Будет игра, будет бой".

Также Савченко заявила, что "все политическое дело готовилось под меня".

"Меня предупреждали, кто и как будет исполнять это дело. Я позволила им это исполнить", - сказала Савченко.

Как сообщала "Страна", всего два года украинские политики славословили "террористку Савченко" .

Мы писали, что Савченко допросят в ГПУ по делу о расстрелах на Майдане.

Ранее Народном фронте и БПП придумали причину, по которой они вывели Савченко из зала Рады.