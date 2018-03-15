Установлены размеры и порядок выплаты ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и лицам, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также жертвам нацистских преследований.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" принято на заседании Кабмина 14 марта.

Так, выплата ежегодной разовой денежной помощи к 5 мая в 2018 году предусмотрена в следующих размерах:

1) лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3685 грн;

II группы - 3265 грн;

III группы - 2845 грн;

2) участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1265 грн;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3685 грн;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 630 грн;

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 525 грн.

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