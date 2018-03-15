Народная артистка Украины Ольга Сумская приятно удивила своих почитателей, не постеснявшись показать, как она выглядит без макияжа. Известная актриса опубликовала свое фото в Instagram.

По снимку видно, что 51-летняя Ольга Сумская сфотографировалась в поезде в окрестностях Славянска, что в Донецкой области, если верить геотаргетингу. На ней бейсболка, кожаная куртка, а на лице не видно следов косметики.

Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.

Ранее "Страна" писала о том, что актриса Ольга Сумская назвала абсурдным запрет на въезд в Украину для российских звезд.

Также мы сообщали о том, что Сумская, Валевская и Гришко рассказали о сексуальных домогательствах.

Кроме того, "Страна" рассказала о том, как Сумская встречала новорожденную внучку в Москве.