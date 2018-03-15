Глава МВД Арсен Аваков наградил нового уполномоченного по правам человека в Украине Людмилу Денисову - наградным пистолетом.

Об этом передает "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Так, по данным журналистов, Людмила Денисова была награждена пистолетом "Форт-9" на свое 55-летие, которое отмечала 6 июля 2015 года.

"1200 человек, из них около 900 человек - бойцы спецподраделений, добровольческие батальонов и так далее. Около 90 человек - это депутаты Верховной Рады. В основном прошлого и нынешнего созыва, которые либо были на Майдане, или имеют отношение к ситуации на фронте" , - сказал он, отвечая на вопрос о выдаче наградного оружия.

Также сообщается, что всего на посту министра внутренних дел Аваков подарил около 400 стволов.

Благодаря источникам в правоохранительных органах изданию удалось получить фамилии лиц, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

Как сообщала "Страна", Аваков отменил приказ о награждении оружием экс-бойца "Донбасса", который стрелял в полицейского.

Пулевое ранение полицейский получил 15 февраля под Соломенским судом в Киеве, где избрали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Там произошли столкновения и задержания.

Отметим, что в разных районах Киева спецназовцы изъяли у мужчин боевые пистолеты.