За последние пять лет количество ходатайств, направленных в суды следователями и прокурорами, для получения санкций на проведение обысков жилья или прочей собственности украинцев выросло в 45 раз. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на статистические данные, оказавшиеся в распоряжении издания.

В частности, в 2012 году в суды поступило 2645 ходатайств на осуществление обысков. Согласно данным за 2017 год, эта цифра составила уже 118 884 ходатайства.

Кроме того, за аналогичный промежуток времени в 25 раз выросло количество поданных в украинские суды ходатайств правоохранителей на получение временного доступа к вещам и документам фигурантов уголовных производств. Если в 2012 году обращались с такой просьбой к судам 10152 раз, то в 2017 году - уже 257 744.

"Примерно 85% таких ходатайств удовлетворяется судами. Очевидно, можно констатировать, что мы на верном пути построения полицейского государства", - комментируют статистические выкладки журналисты.

Они уточняют, что несмотря на увеличившийся в десятки раз прессинг силовой машины, это никак не отразилось на качестве раскрытия преступлений. И указывают, что возможная утрата этого рычага влияния правоохранителей после вступления в силу изменений в УПК с 15 марта, и является одной из причин организованной кампании против новелл процессуального закона.

"Скандальная "поправка Лозового" обязывает орган досудебного расследования дополнительно обосновывать свои ходатайства о проведении обысков. Это, среди прочего, и вызвало тотальное сопротивление правоохранителей в части изменений", - резюмируется в материале.

Ранее "Страна" сообщала, что с 15 марта вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Несмотря на ряд высказывавшихся опасений правоохранителей, коллапса в этот день не произошло, а очередей в судах не наблюдалось. Правоохранители нашли способ, как обойти "похоронную поправку" Лозового, но продолжают надеяться на возможную отмену законодательных новаций УПК в парламенте.