Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) во время интервью на канале телеканале ZIK в программе в Натальей Влащенко "Hard" сообщила, что она видела, как на Майдан привозили оружие для протестующих.

"Я видела синий микроавтобус, который привозил оружие на Майдан", сказала она.

Также во время интервью она снова попросила прощения у Парубия, которого по ошибке назвала виновником убийств на Майдане. При этом Луценко и Порошенко назвала "главными преступниками" в этом деле. "Луценко кричал, что "нам завтра привезут оружие,"- сказала она.

Как сообщала "Страна", Савченко обратилась с просьбой напрямую к Владимиру Путину.

Мы вспомнили, как украинские политики славословили "террористку Савченко" два года назад.

Напомним, Луценко хочет арестовать Савченко за подготовку массовых убийств депутатов.