Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата Андрея Лозового ("Радикальная партия") при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

Как передает "Интерфакс-Украина", народные депутаты отказались поддержать соответствующий законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования уголовного судопроизводства за основу и в целом на пленарном заседании в четверг.

Они также не отдали 226 минимально необходимых голосов для утверждения его за основу. Таким образом инициатива отклонена.

Вместе с тем, народный депутат из фракции "Народный фронт", член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко с трибуны Верховной Рады в течении примерно 15 минут зачитывал редакцию законопроекта, в которой комитет рекомендует его утвердить.

Он отметил, что эти предложения и правки подготовлены рабочей группой, согласованы с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Национальной полицией. По его словам, принятие законопроекта в такой редакции даст возможность избежать коллапса системы досудебного расследования, который наступит уже 16 марта текущего года.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который присутствовал при рассмотрении данного законопроекта, также выступил с трибуны парламента. Он высказался против того, чтобы искали одного виновного в недостатках, которые существуют в настоящее время в уголовном процессуальном кодексе.

"Я не считаю возможным повторять фамилию депутата, правки которого так долго дебатируют. Но проблема совсем не в нем. Проблема в том, кто его консультировал, в том, кто под его подписью проталкивал свои интересы и проблема, в конце концов, в том, кто проголосовал за эти изменения… Потому я хотел бы, чтобы прекратили травлю Лозового, а весь парламент принял мудрое решение", - заявил Ю.Луценко.

Авторы законопроекта предлагали изъять нормы, которые позволяют обжаловать и отменить сообщение о подозрении на этапе досудебного расследования. В частности, данный законопроект предусматривал изъятие из УПК положений (ст.303 и 307), согласно которым в досудебном производстве может быть обжаловано сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по истечению 1 месяца, сообщение о подозрении в совершении преступления по истечению 2 месяцев, а следственный судья может отменить сообщение о подозрении.

Кроме того, законопроект предусматривал отсутствие необходимости проводить экспертизу исключительно по решению следственного судьи. Ныне действующий УПК предусматривает, что с ходатайством к следственному судье о проведении экспертизы нужно обращаться в том числе в случаях, когда установить причины смерти, установить тяжесть и характер телесных повреждений.

Законопроектом предлагали закрепить в УПК, что ходатайства об обеспечении уголовного производства, применении меры пресечения, обысках и прочих процессуальных действиях (ст.132, 184 и 234) не нужно будет подавать в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого исключительно находится орган досудебного расследования как юридическое лицо, как это предусматривала "поправка Лозового".

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.



В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца – относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев – относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.

Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно правке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

Как сообщала "Страна", прокуроры придумали, как обойти "похоронную поправку" Лозового.

Мы писали, что 15 марта местные суды могут оказаться заблокированы из-за "поправок Лозового".