Сегодня в Раде поползли слухи о том, что Надежда Савченко пришла в парламент в компании пистолета и трех гранат.

Когда ее спросили, правда ли это, она сослалась на книгу Рэя Бредбери.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто-то читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", - туманно сказала Савченко.

Что имела в виду депутат - не совсем понятно. Но "Страна" подобрала 10 цитат из Брэдбери, которые могли бы описать ситуацию с Савченко.

1. "Уничтожьте одного человека - и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху".

2. "Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта мина – я сам. После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам. Теперь ваша очередь. Вставайте!".

3. "И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же, теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает все!"

4. "Большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли".

5. "В войне вообще не выигрывают. Все только и делают, что проигрывают, и кто проигрывает последним, просит мира".



6. "Мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности".

7. "Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять - не боишься риска".



8. "Расплавьте все ружья! Переломайте все ножи, сожгите все гильотины, но и тогда злобные душонки будут писать письма, способные убивать".



9. "Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Психология малолетних преступников".



10. "Конечно, все люди умирают, но когда придет моя очередь, я скажу: нет уж, спасибочки".