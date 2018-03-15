В Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) планируют создать мировую женскую футбольную лигу уже в ближайшее время.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным журналистов, глава ФИФА Джанни Инфантино уже на этой неделе (12-18 марта) попросит исполнительный комитет федерации одобрить это.

Предполагается, что в мировую лигу войдут 16 лучших женских сборных, а первый чемпионат пройдет уже в 2020 году. В ФИФА также намерены создать четыре региональные лиги женского футбола, чтобы развивать спорт по всему миру.

Инвестиции в женский футбол были важной частью предвыборной кампании Джанни Инфантино в 2015 году.

В настоящее время в женском футболе два ключевых международных турнира, каждый из которых проводится раз в четыре года: Чемпионат мира и Летние Олимпийские игры.

Предполагается, что новая лига повысит интерес к женскому футболу и создаст новые возможности для профессиональных спортсменок.

Как сообщала "Страна", в ФИФА рассказали, когда и как купить билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве. Продажа билетов будет осуществляться исключительно через официальный сайт УЕФА.

Напомним, что FIFA включила систему видеоповторов в правила футбола.