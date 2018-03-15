Народный депутат Надежда Савченко (внефракционная), с которой могут снять парламентский иммунитет по представлению ГПУ, обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину.

Об этом Савченко рассказала в интервью "Стране".

"Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена - мой обмен - я согласна. Если бы мне предложили волю в России - это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных", - заявила Савченко.

Ранее "Страна" рассказала о фабуле обвинений против Савченко. По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с переговорщиком Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению президента Петра Порошенко.

В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

Также сообщалось, что 15 марта Савченко вывели из зала коалиционные депутаты. В Народном фронте и БПП заявили, что нардепа удалили, потому что в сумке у нее были гранаты и пистолет.