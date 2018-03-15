В Верховную Раду на места нардепов Валерия Пацкана и Людмилы Денисовой придут экс-министр юстиции Роман Зварыч (по списку "БПП") и Михаил Побочих (по списку "Народного фронта").

Об этом передает "УП" со ссылкой на избирательные списки партий на парламентских выборах 2014 года.

Роман Зварыч был включен в избирательный список под № 82 от партии "Блок Петра Порошенко".

"Он временно не работает и проживает в Киеве. У Зварыча нет судимости, он беспартийный", - отмечается на сайте ЦИК.

Зварыч был народным депутатом в Верховной Раде III-VI созыва - в III и IV от "Народного Руха Украины" и в V-VI - от "Нашей Украины" Виктора Ющенко.

Он был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко (в 2005 году) и Виктора Януковича (в 2006 году).

В 2005 году вокруг Зварыча возник скандал. Журналисты "Украинской правды" узнали, что он не получал диплома от Колумбийского университета, о котором ранее говорил. После этого бывший министр юстиции признался, что не имел юридического образования и заявлял, что он "никогда не говорил, что оно есть".

Михаил Побочих был включен в избирательный список под № 81 от партии "Народный Фронт". Он проживает в Боярке Киевской области. У него нет судимостей.

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