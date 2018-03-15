15 марта в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялось открытие образовательного конкурса «Программист 2018». Фонд Бориса Колесникова десять лет проводит конкурсы для студентов технических специальностей, и в этом году впервые приглашает к участию молодых айтишников.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников отметил, что в последнее время среди украинских IT-специалистов усилилась тенденция переезжать за границу и работать в иностранных проектах. Поэтому основная цель нового конкурса — поддержать украинских программистов, показать возможности для работы в родной стране. Для победителей Фонд Бориса Колесникова организует поездку в Японию, на крупнейшую в мире выставку электроники и информационных технологий Сeatec Japan 2018. Студенты смогут не только увидеть новейшие технологические достижения отрасли, но и посетить лекции и семинары, познакомиться с ведущими IT-специалистами и получить опыт, который они смогут применить в дальнейшей работе.

«Задача Фонда — показать студентам мир, Японию, ее достижения в электронной промышленности и информационных технологиях, начиная с 1950—1960-х годов прошлого века, когда благодаря высоким технологиям экономика Японии показала рекордные темпы роста. Сегодня это одна из самых мощных стран в мире, которая работает над стратегией «Общество 5.0», пока мы, условно говоря, обсуждаем «Общество 2.2». Украинских студентов ждет встреча со страной, где будущее уже наступило», — отметил Борис Колесников.

К участию в конкурсе «Программист» приглашаются все ведущие вузы страны. Студенты, которые хотят принять участие в проекте, до 1 мая могут регистрироваться на сайте благотворительного Фонда. Формат конкурса айтишников отличается от других конкурсов Фонда, где студенты подтверждали профессиональные знания. Высокие технологии требуют от будущих разработчиков множества навыков, в частности гибкой организации и работы в условиях дедлайна. Поэтому айтишники будут создавать свои продукты, используя мозговой штурм, командную работу, способность убеждать и распределять силы. Конкурсанты сформируют команды по пять человек, а в июне на хакатоне презентуют членам жюри программные продукты, мобильные приложения, собственные стратегии. Победителями «Программиста 2018» станут шесть команд, которые представят перспективные и социально значимые проекты. Тридцать молодых специалистов будут награждены дипломами на поездку в Японию, которая состоится в октябре.

«Я очень хочу попробовать свои силы в программировании и командной работе. Понятно, что впятером, когда время поджимает, можно успеть сделать больше, чем в одиночку. Это очень сложное задание, где придется правильно распорядиться силами и временем, постараться быстро создать рабочую версию продукта и достойно его представить. Очень похоже на настоящий вывод продукта на рынок. Надеюсь, мне попадется грамотная группа, и нам хватит знаний и навыков, чтобы справиться с заданием, и, конечно же, поехать в Японию», – рассказал студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Максим Курка.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводит образовательные проекты для студентов авиационных, морских, архитектурных, аграрных, пищевых и транспортных вузов, поддерживает молодежь, дает возможность заявить о своих разработках, получить оценку ведущих отраслевых специалистов, а также посетить масштабные мировые профильные выставки мира.